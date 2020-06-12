Bursa'da adliyeye sevk edilen 1 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Bursa'da adliyeye sevk edilen 1 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Bursa merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkartılan 1 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da adliyeye sevk edilen 1 FETÖ şüphelisi tutuklandı
12.06.2020 20:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:42

Bursa merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkartılan 1 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bursa başta olmak üzere Amasya, Ankara, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Ordu, Trabzon ve Yalova'da operasyonlar yapıldı. 33 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 astsubay, 1 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 6 askeri okul öğrencisi ve 4 mahrem imam ile 7 örgüt üyesi olmak üzere toplam 24 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve üzerinde yapılan aramaların ardından zanlılar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 24 şüpheliden biri savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğerleri Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alındı.

Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli bugün mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 2'si tutuklanmış 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sorguları devam eden 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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