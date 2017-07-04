Bursa'da adliyede dehşet... Zanlı bir polisi öldürdü, CHP'li meclis üyesini vurdu, bir kişiyi de rehin aldı BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan adliyede 1 polisi öldürdü, CHP Meclis Üyesi Avukat Özgür Aksoy'u yaraladı. Zanlı 1 kişiyi de rehin aldı. Olayın ardından Gemlik adliyesine çok sayıda polis ekibi ve Bursa'dan özel harekat timi gönderildi. Polis Gemlik adliyesi çevresinde kuş uçurtmuyor.