Bursa'da Adliyede Dehşet... Zanlı Bir Polisi Öldürdü, CHP'li Meclis Üyesini Vurdu, Bir Kişiyi de...

Bursa'da Adliyede Dehşet... Zanlı Bir Polisi Öldürdü, CHP'li Meclis Üyesini Vurdu, Bir Kişiyi de...

Bursa'da adliyede dehşet... Zanlı bir polisi öldürdü, CHP'li meclis üyesini vurdu, bir kişiyi de rehin aldıBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan adliyede 1 polisi öldürdü, CHP Meclis Üyesi Avukat Özgür Aksoy'u yaraladı.

Bursa'da adliyede dehşet... Zanlı bir polisi öldürdü, CHP'li meclis üyesini vurdu, bir kişiyi de rehin aldı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan adliyede 1 polisi öldürdü, CHP Meclis Üyesi Avukat Özgür Aksoy'u yaraladı. Zanlı 1 kişiyi de rehin aldı. Olayın ardından Gemlik adliyesine çok sayıda polis ekibi ve Bursa'dan özel harekat timi gönderildi. Polis Gemlik adliyesi çevresinde kuş uçurtmuyor.