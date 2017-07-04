Bursa'da Adliye Önünde Gerginlik - 2

*Silahlı kavga sonrası yaralanan Avukat Özgür Aksoy'un durumuyla ilgili doktor açıklaması.



Olayda yaralanan Avukat Özgür Aksoy'un durumu soran basın mensuplarına açıklama yapan Genel Cerrahi Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu, "Şu anda stabil durumda. İyice toparlayacaktır. Daha yapacağımız işlemler var. Tomografi çekilecek. Yoğun bakımda arkadaşlar. Kırık da var muhtemelen. Geçmiş olsun. İyi şu anda" ifadelerini kullandı.