Bursa'da adayların sınav heyecanı
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Bursa'da adayların sınav heyecanı

BURSA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) heyecanı başladı.

Bursa'da adayların sınav heyecanı
28.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:59

BURSA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) heyecanı başladı. Adaylar salgın tedbirleri kapsamında sınav yerlerine alınırken, aileleler de dışarıda bekledi.

Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) ikinci oturumu AYT için bugün adaylar 08.00'de sınava girecekleri okullara geldi. Okul girişlerinde kalabalıkların oluşmaması için tedbirler alınırken adaylar salonlara sosyal mesafeye uygun olarak alındı. Kimlik kontrolleri yapılarak ateşleri ölçülen adaylara, aynı zamanda maske ve dezenfektan da verildi.

AYT'nin ardından saat 15.45'te ise Yabancı Dil Testleri (YDT) başlayacak.

Kaynak: DHA

Manşet

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