Bursa'da açık hava sinema günleri başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen açık hava sinema etkinliği ilgi gördü.
04.07.2020 03:21 | Son Güncelleme: 04.07.2020 03:58
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen açık hava sinema etkinliği ilgi gördü.
Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte filmin gösterildiği alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlendi.
Daha sonra Bursalı sanatseverler için "7. Koğuştaki Mucize" filmi beyaz perdeye yansıtıldı.
Sinema etkinliği ilerleyen günlerde "Bayi Toplantısı", "Konuşan Hayvanlar" ve "Annem" gibi filmlerle sürecek.
Kaynak: AA