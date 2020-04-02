Bursa'da Acemler Kavşağı yeni haliyle ulaşıma açıldı
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Zübeyde Hanım, İstanbul, Bursa, Yerel

Bursa'da Acemler Kavşağı yeni haliyle ulaşıma açıldı

Bursa'da Acemler Kavşağı yeni haliyle ulaşıma açıldı Bursa'da günlük ortalama araç geçişinin İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bile fazla olduğu Acemler Kavşağı'nın yükünü azaltmak için Çevreyolu bağlantı koluna 2 şerit ilave edilirken, Zübeyde Hanım ve Oulu Caddesi kavşak bağlantıları...

02.04.2020 19:43 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:44
Bursa'da Acemler Kavşağı yeni haliyle ulaşıma açıldı

Bursa'da Acemler Kavşağı yeni haliyle ulaşıma açıldı

BURSA - Bursa'da günlük ortalama araç geçişinin İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bile fazla olduğu Acemler Kavşağı'nın yükünü azaltmak için Çevreyolu bağlantı koluna 2 şerit ilave edilirken, Zübeyde Hanım ve Oulu Caddesi kavşak bağlantıları da yeniden düzenlendi.

Bursa'da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik ve raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğinin düğüm noktalarından biri olan Acemler'in yükünü azaltacak çalışmaları hızla sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Acemler kavşağında mevcut araç talebini kapasite itibariyle karşılayamayan İzmir yolundan Çevreyoluna dönüş kolunun kapasitesini arttırmak amacıyla, dönüş koluna 240 metre uzunluğunda iki şerit ilavesi yapıldı. Böylelikle kavşağın Çevreyolu bağlantı kolu 3 şeride çıkarılırken, köprüye bağlantı noktasına iki kollu sinyalizasyon tesisi kuruldu. Bunun yanı sıra Zübeyde Hanım Caddesi'nin Acemler köprüsüne iniş istikametindeki yol, 170 metre uzunluğunda ilave bir şerit açılarak 3 şeride çıkarıldı ve Oulu Caddesi'nin Zübeyde Hanım Caddesi'ne bağlantı yolu da yeniden düzenlendi. Zübeyde Hanım Caddesi'nden Hat Caddesi'ne dönüşündeki sinyalize kavşağı rahatlatmak amacıyla bu noktaya da 140 metre uzunluğunda ilave bir şerit açılarak kavşak bölümü üç şeride çıkarılmış oldu. Tüm bu noktalardaki bordür, kaldırım ve asfalt çalışmaları tamamlanarak, hizmete açıldı.

Bursa'da Acemler Kavşağı yeni haliyle ulaşıma açıldı

Kaynak: İHA

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Bursa'da Acemler Kavşağı yeni haliyle ulaşıma açıldı
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