Bursa'da acemi kasaplar hastanelere akın etti
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Bursa'da acemi kasaplar hastanelere akın etti

Bursa'da acemi kasaplar hastanelere akın ettiBursa'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.

31.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:29

Bursa'da acemi kasaplar hastanelere akın etti

Bursa'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.

Bursa merkezinde ve ilçelerinde bayramın ilk sabahında acil servisler, kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu. Bıçakla veya hayvanların boynuz darbeleriyle yaralanan vatandaşlardan, durumu hafif olanlar kendi imkanlarıyla, ağır yaralı olanlar ise ambulanslarla hastaneye geldi.

Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Bursa'da acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kaynak: DHA

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