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Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kar yağışıyla birlikte aç kalan domuz sürüleri yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi.

BURSA (İHA) - Bursa'da kar yağışıyla birlikte aç kalan domuz sürüleri yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi. Yiyecek arayan domuzlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Mudanya ilçesinde domuz sürüleri yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Aç kalan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken domuzlar çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar indi. - BURSA

Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

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Bursa'da kar yağışıyla birlikte aç kalan domuz sürüleri yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi.

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