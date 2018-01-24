Bursa'da "Abdülhamid Han'ın Davası Konferansı"

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, "Sultan Abdülhamid Han aslında öngörülü, feraset sahibi bir insan olduğu için Filistin'in, Kudüs'ün durumunu, bugünkü yaşayacağımız olayı 100 sene öncesinden gören bir padişah. Bu durumunu çok önceden görmüş, elinden gelen önlemi almaya çalışmış." dedi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde belediye ile Orhangazi İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen "Abdülhamid Han'ın Davası" başlıklı konferansta konuşan Osmanoğlu, Sultan 2. Abdülhamid ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karakter olarak birbirine benzetenler olduğunu söyledi.

Kendisinin ise karakter bakımından değil ancak dönem olarak benzettiğini belirten Osmanoğlu, "Hatta saldırı şekilleri bile benziyor. Ben biraz daha derin incelediğim için gerçekten saldırı şekilleri bile aynı. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Sultan Abdülhamid Han'ın kendisini millete anlatabilecek bir ortamı yoktu." ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu, Müslümanların Filistin ve özellikle Kudüs coğrafyasında yaklaşık bir asırdır yaşadığı sıkıntı ve zulümlere de değindi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda alınan kararı hatırlatan Osmanoğlu, "Sultan Abdülhamid Han aslında öngörülü, feraset sahibi bir insan olduğu için Filistin'in, Kudüs'ün durumunu, bugünkü yaşayacağımız olayı 100 sene öncesinden gören bir padişah. Bu durumunu çok önceden görmüş, elinden gelen önlemi almaya çalışmış. O yüzden birçok toprağı kendi mülküne geçirmiş. Kendi mülküne geçirmesinin sebebi de devlet işgal edilirse bireysel mala el konulamaz." diye konuştu.

Osmanoğlu, geçmişle daha iyi bir bağ kurabilmek için çocuklara Osmanlı Türkçesinin öğretilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ı daha iyi anlayabilmek için şehzadelik dönemine bakılması gerektiğini vurgulayan Osmanoğlu, "Şehzadelik dönemine baktığımız zaman biraz özel bir kişilik olduğunu görüyoruz. Diğer şehzadelerden ayrı olduğunu da görebiliyoruz çünkü zaten annesi genç yaşta vefat ettiği için annesiz büyümüştür Sultan Abdülhamid Han ve bunun savunması hep kendisinde olmuştur. Her zaman sessiz bir kişiliğe sahip olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Nilhan Osmanoğlu'na konferansın sonunda günün anısına bazı hediyeler verildi.

Etkinliğe, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, İlçe Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Furkan Karaca, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kaya, Orhangazi Belediye Meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.