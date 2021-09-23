Bursa'da 9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu yapılacak - Haberler
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Bursa'da 9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu yapılacak

AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat
Bursa'da 9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu yapılacak

Altay topluluklarının uygarlık yapısı ve kültürel değerlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla iki yılda bir geleneksel olarak düzenlenen "Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu"nun 9'uncusu, 27-30 Eylül'de Bursa'da gerçekleştirilecek.

BURSA (AA) - Altay topluluklarının uygarlık yapısı ve kültürel değerlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla iki yılda bir geleneksel olarak düzenlenen "Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu"nun 9'uncusu, 27-30 Eylül'de Bursa'da gerçekleştirilecek.

Sempozyum Düzenleme Kurulundan yapılan açıklamaya göre etkinlikler Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde, Türk Tarih Kurumu (TTK), Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle yapılacak.

Protokol konuşmaları, "Manas Destanı'ndan Kesitler" ve açılış bildirisiyle 27 Eylül'de başlayacak sempozyum, oturumlarla devam edecek.

Sempozyuma, Japonya, Hindistan, Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Macaristan ve İspanya gibi ülkelerden 90'dan fazla bilim insanı bildirileriyle katılacak.

"Altay Toplulukları Sözlü Kültür Verilerinin Stratejik Tahlili", "Altay Halk Türeyiş Destanlarının Tipolojisine Dair", "Destanlara Göre Türk Kültür Çevresinde Kurt", "Türk Tarihinde Alp Er Tonga ve Afrasyab Meselesi" gibi çeşitli başlıklarda konuların tartışılacağı sempozyum, 30 Eylül'de sona erecek.?

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bursa'da 9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu yapılacak - Haberler
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