Bursa'da 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
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Bursa'da 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

Bursa'da 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Bursa'da düzenlenen operasyonda 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen operasyonda 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kamyonla kaçak makaron getirileceği ihbarı üzerine operasyon başlattı.

A.K'nin kullandığı kamyonu Kestel ilçesi girişinde durduran ekipler, aracın kasasında 9 milyon 400 bin kaçak makaron buldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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