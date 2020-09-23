Bursa'da 8 bin 170 dekar arazinin sulanması sağlayacak gölette testler başladı Bursa'nın Keles ilçesinde, 8 bin 170 dekarlık arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak göletin sulama şebekesi ve sanat yapıları imalatları tamamlandı.

Bursa'nın Keles ilçesinde, 8 bin 170 dekarlık arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak göletin sulama şebekesi ve sanat yapıları imalatları tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için "Bursa Keles Dağdibi Göleti Sulaması" projesi hayata geçirildi.

Keles ilçesine bağlı kırsal Dağdibi Mahallesi'ndeki proje kapsamında, 38 bin 400 metre HDPE borularının tamamı, borulu şebeke üzerinde yer alan 12 basınç kırıcı vana ile 229 sanat yapısının montaj işlemleri yapılarak, deneme sulamalarına başlandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, şunları kaydetti:

"Modern borulu sistemle sulama sağlayacak Bursa Keles Dağdibi Göleti Sulaması'nın sulama şebekesi ve sanat yapıları imalatları tamamlandı. Sulama şebekesinde işletme öncesi deneme çalışmaları devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Keles'de bulunan Dağdibi, Küçükdeliller, Epçeler, Büyükdeliller, Pınarcık ve Baraklı köylerine ait toplam 8 bin 170 dekar arazinin sulanması sağlanacak. Projenin hayata geçmesi ile ülke ekonomisine yıllık 14,5 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz