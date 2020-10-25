Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
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Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza

25.10.2020 16:49 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:53
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza

BURSA'da, 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

BURSA'da, 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Ahmet G., yönetimindeki 06 AV 4002 plakalı otomobil ile trafiğin birden sıkışması nedeniyle fren yaptı. Aniden yavaşlayan otomobilin arkasında bulunan 7 araç da öndeki araçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol, yaklaşık bir saat sonra yeniden trafiğe açıldı. 


Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bursa'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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