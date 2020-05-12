Bursa'da 8 apartman karantinaya alındı Bursa'nın Gürsu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ilçenin Adaköy Mahallesi Kıymet Sokağı'nda bulunan 8 apartmanda bugünden itibaren 14 günlük karantina uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, bu binalarda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alınıp uygulamaya geçildiği ifade edildi.

Kaynak: AA