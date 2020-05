Bursa'da 8 apartman daha karantinaya alındı Bursa'da bir apartman daha korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs görülen vakaların artması sebebiyle, Gürsu İlçesi Adaköy Mahallesi

Kıymet Sokak No: 3/5, No: 2/3, No: 7/1, No: 10, No: 11/5, No: 4/1, No: 4 ve No: 9 'da bulunan 8 apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile 14 günlük süreyle karantinaya alındı. Söz konusu apartmanlarda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulanacaktır." - BURSA

Kaynak: İHA