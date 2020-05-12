Bursa'da 8 apartman daha karantinaya alındı
Bursa'da bir apartman daha korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
12.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:01
Bursa'da bir apartman daha korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs görülen vakaların artması sebebiyle, Gürsu İlçesi Adaköy Mahallesi
Kıymet Sokak No: 3/5, No: 2/3, No: 7/1, No: 10, No: 11/5, No: 4/1, No: 4 ve No: 9 'da bulunan 8 apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile 14 günlük süreyle karantinaya alındı. Söz konusu apartmanlarda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulanacaktır." - BURSA
Kaynak: İHA