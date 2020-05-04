Bursa'da 72 saatlik kısıtlama bilançosu

Bursa'da 72 saatlik kısıtlama bilançosu Sokağa çıkma yasağının 4'üncü haftasında da ceza yağdı Bursa dahil olmak üzere 31 ilde uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, bin 60 kişiye 2 milyon 936 bin 810 lira ceza kesildi.

Bursa'da 72 saatlik kısıtlama bilançosu

Sokağa çıkma yasağının 4'üncü haftasında da ceza yağdı

BURSA - Bursa dahil olmak üzere 31 ilde uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, bin 60 kişiye 2 milyon 936 bin 810 lira ceza kesildi.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında Bursa dahil 30 büyükşehirde ve Zonguldak'da alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden, bin 60 kişiye toplamda 2 milyon 936 bin 810 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın 100 farklı noktasında görevli 4 bin polis ve jandarma ekibi tarafından yapılan denetimlerde kuralları hiçe sayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 896 kişiye 2 milyon 611 bin 189 lira, jandarma bölgesinde ise, 164 kişiye 325 bin 621 lira toplamda 2 milyon 936 bin 810 lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından, yine aynı şekilde şehrin belirli noktalarında denetimlerini devam ettireceği öğrenildi.

Kaynak: İHA