Bursa'da 70 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Bursa'da 70 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Bursa'da 70 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 70 yaşındaki şüpheli yakalanarak mahkemeye çıkarıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 70 yaşındaki şüpheli yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Tutuklanan şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 4 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından takibe alınan 70 yaşındaki H.Ö.'nün evine baskın yapıldı. İkamette yapılan aramalarda 500 gram kubar, 4 bin 387 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 50 adet captagon uyuşturucu hap, 81 bin 740 adet tütün doldurulmuş makaron, 10 kilo kıyılmış tütün, 12 adet bandrolsüz içki, 2 gram Afgan macunu, 1 adet hassas terazi, bin adet şeffaf kilitli poşet ve 10 bin 500 adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikatı tamamlanan şüpheli, H.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Bursa E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BURSA

Bursa'da 70 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Bursa'da 70 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Bursa'da 70 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Bursa'da 70 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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