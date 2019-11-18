Bursa'da 70 kilo kaçak tütün ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da 70 kilo kaçak tütün ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildiBURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince, 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 70 kilogram kaçak tütün ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bursa'da 70 kilo kaçak tütün ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince, 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 70 kilogram kaçak tütün ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince, kaçak sigara ve tütün satan iş yerleri tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen 25 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 70 kilogram kaçak tütün ile 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 tütüncü hakkında cezai işlem uygulandı.
Haber Videosu: Bursa'da 70 kilo kaçak tütün ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi