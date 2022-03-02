Bursa'da 7 kişilik grup, sokak ortasında bir kişiyi darp etti, o anlar kamerada

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaşları 15 ve 20 arasında değişen 7 kişi, iddiaya göre laf atma nedeniyle tartıştıkları bir genci tekme ve yumruklarla darp etti. Gencin darp edildiği anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşları 15 ve 20 arasındaki 7 kişi, Bülbüller Sokak'ta iddiaya göre laf atma nedeniyle tartıştıkları genci darp etti. Tekme ve yumruklarla yere düşürdükleri genci dakikalarca darp eden grup, mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine koşarak olay yerinden kaçtı. Gencin darp edildiği anlar ise yakındaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin ve darp edilen gencin bulunması için çalışma başlattı.