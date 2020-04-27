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Bursa'da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptı

BURSA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında üretime ara veren Oyak Renault, bugün itibariyle yeniden üretime başladı.

Bursa'da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptı
27.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:04

BURSA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında üretime ara veren Oyak Renault, bugün itibariyle yeniden üretime başladı. Yaklaşık 7 bin işçi, alınan koronavirüs tedbirleriyle birlikte işbaşı yaptı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Covid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından, kamu ve özel sektörde geniş tedbirler alındı. Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbir alan ve 27 Mart 2020 tarihinde üretime ara veren dev otomobil fabrikası Oyak Renault, bugün itibariyle üretime başladı. 582 bin 483 metrekare alan üzerine kurulu üretim tesisinde, karoseri-montaj ve mekanik-şasi fabrikaları, AR-GE merkezi ve Uluslararası Lojistik Merkezi'nde yaklaşık 7 bin işçinin işbaşı yaptı. 1996 yılında ilk Türk otomobil üreticisi unvanına sahip olan dev fabrikada, koronavirüsle mücadele kapsamında sıkı tedbirler alındı. Çalışanlara, animasyon filmiyle uyulması gereken kurallar, işbaşı yapmadan önce aktarıldı. 

'GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMIŞTIR'

Yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesine sahip olan fabrikadan yapılan açıklamada, "Üretimimize verdiğimiz geçici ara sırasında yapılan çalışmalar kapsamında, personel servisleri, üretim hatları, tüm çalışma ve ortak kullanım alanlarında, sosyal mesafeyi ve korunma tedbirlerini kapsayacak şekilde gerekli önlemler alınmıştır. Bunlara ek olarak, ekiplerin çalışma saatleri de sosyal teması en aza indirecek şekilde yeniden planlanmıştır. Hijyen kuralları ve koruyucu önlemler hassasiyetle uygulanmaya devam edecektir. Ayrıca, uyulması gereken yeni çalışma kuralları ve önleyici tedbirler konusunda tüm çalışanlarımız bilgilendirilmiş ve birim yöneticilerimize yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Üretime başlarken tüm çalışanlarımız bu eğitimleri tamamlayıp, işbaşı yapmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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