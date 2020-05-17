Bursa'da 65 yaş ve üzeri sokağa çıktı, yürüyüş yaptı Bursa'da 65 yaş ve üzeri sokağa çıktı, yürüyüş yaptıBursa'da koronavirüs salgını nedeniyle saat 12.00 itibariyle sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar park, sahil ve yürüyüş yollarında yoğunluk oluşturdu.

Bursa'da 65 yaş ve üzeri sokağa çıktı, yürüyüş yaptı Bursa'da koronavirüs salgını nedeniyle saat 12.00 itibariyle sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar park, sahil ve yürüyüş yollarında yoğunluk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bugün 2'nci kez sokağa çıktı. Sokak kısıtlamasının uygulandığı Bursa'da 65 yaş ve üzerindekiler, dışarıda güzel havanın keyfini çıkardı. Sokağa çıkan birçok kişinin sahilde ve parklarda yürüyüş yaptığı görüldü. Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Kaynak: DHA