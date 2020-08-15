Bursa'da 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar geldi
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Bursa'da 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar geldi

Bursa Valiliği, alınan yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararını açıkladı.

Bursa'da 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar geldi
15.08.2020 20:54 | Son Güncelleme: 15.08.2020 20:57

Bursa Valiliği, alınan yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararını açıkladı. Bursa'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu. Açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma konusuyla ilgili belli kısıtlamalar getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid19) salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarih 5762 sayılı Genelgesi ve 21.03.2020 tarih 8 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, İçişleri Bakanlığının 10.06.2020 tarih 9138 sayılı genelgesi ve 10.06.2020 tarih 79 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile söz konusu kısıtlama esnetilerek 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın her gün sabah 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenmektedir. Bu kapsamda;

İl Hıfzıssıhha kurulumuzun15.08.2020tarih ve116sayılı kararı ile;

İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih 13102 sayılı "65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" hakkındaki genelgelerine istinaden, İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak;

1. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 08: 00-10: 00 ve 16: 30-19: 30 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

2. 65 yaş ve üstü kişilerin (gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid vb. etkinliklere katılmasının yasaklanmasına;

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İHA

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