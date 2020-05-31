Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar park ve bahçelere akın etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar park ve bahçelere akın etti

Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar park ve bahçelere akın etti Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar park ve bahçelere giderek temiz hava ve güneşin tadını çıkardı.

31.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:49

Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar park ve bahçelere akın etti

BURSA - Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar park ve bahçelere giderek temiz hava ve güneşin tadını çıkardı. Uygulanan kısıtlamadan dolayı çok memnun olan ve kendi sağlıkları için bunun gerekli olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Devlet bizi düşünüyor, yasaklar bizim için. Koronadan vefat edenlerin çoğu 65 yaş üstü. Devletimizden, hükümetimizden Allah razı olsun" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dördüncü kez dışarı çıktı. Bursa'da park ve bahçelere akın eden vatandaşlar temiz hava ve güneşin tadını çıkardı. Merkez Osmangazi ilçesinde park ve bahçelere giden vatandaşlar, akranlarıyla bol bol sohbet ederek yürüyüş yaptı. Haftada bir gün izinli oldukları için mutlulukları gözlerinden okunan vatandaşlar, korona virüs salgınından ölenlerin çoğu 65 yaş üstü olduğu için hükümetin uyguladığı bu tedbirlerden memnun olduklarını dile getirdiler.

"Bu yasaklar bizim için"

Tahsin Sakarya, "Devlet bizi düşünüyor, yasaklar bizim için. Vefat edenlerin çoğu 65 yaş üstü. Devletimizden, hükümetimizden Allah razı olsun. Avrupa'da yaşlılara bakmıyorlar, onları ölüme terk ediyorlar, ama bizim ülkemizde yaşlılara bakıyorlar. Şehir hastaneleri yapılırken herkes karşı çıkıyordu "Hastaneyi ne yapacaksınız" diyorlardı. Şimdi hepsi lazım oldu. Bu süreçte maaşımızı alıyoruz, rahatımız iyi, önceden biz şeker ve çay bulamıyorduk. Şimdi yedi düvelle harp etmemize rağmen kıtlık yok. Rusya'ya, Amerika'ya, dünyanın birçok ülkesine yardım gönderdik. Biz Osmanlı torunuyuz" diye konuştu.

Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar park ve bahçelere akın etti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi Haber
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs bulaştırabilir
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs...
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi
Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
Son dakika: Erdoğan, 'Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz' dedi ve 3 madde sıraladı
Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Kuşoğlu Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Uğur Demet Akbağ Haldun Dormen Bergüzar Korel
Spor Falcao Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Mehmet Aurelio
Daha Fazla Şehit Haziran Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar park ve bahçelere akın etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 16:49:50. #1.15#
title