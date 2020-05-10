Bursa'da 65 yaş üstü, sahil ve parklara akın etti

Bursa'da 65 yaş üstü, sahil ve parklara akın ettiBURSA'da, 50 gündür evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma izniyle Gemlik ve Mudanya sahillerine akın etti, park ve bahçelerde spor yaptı.

Bursa'da 65 yaş üstü, sahil ve parklara akın etti

BURSA'da, 50 gündür evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma izniyle Gemlik ve Mudanya sahillerine akın etti, park ve bahçelerde spor yaptı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla evlerinden çıktı. Saatlerin 11.00'i göstermesiyle Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara çıkmaya başladı. Osmangazi ilçesinde park ve bahçelere çıkarak spor yapan vatandaşlar Mudanya ve Gemlik'te ise sahil kenarında yürüyüşe çıktı. Özellikle sahil kenarlarında yoğunluk oluşturan 65 yaş üstü vatandaşlar hem gezdi, hem de birbirleriyle sohbet etti. Hava sıcaklığının 23 derece olması sebebiyle kısıtlama bitene kadar vatandaşlar deniz havasının keyfini çıkardı.

Kaynak: DHA