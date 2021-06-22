Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi
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Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

BURSA'da 6 katlı binanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

BURSA'da 6 katlı binanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada oturanlar evlerini tahliye ederken, bitişikteki evlerde oturanlar da tedirginlik yaşayıp sokağa çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Yangın saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın zemin katındaki dairede çıktı. İddiaya göre oturma odasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler hızla yayıldı. Evde oturanlar, müdahale etmelerine rağmen yangını kontrol altına alamayınca dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Bu sırada yanan daireden dağılan duman apartmanı kapladı. Bunun üzerine 112 Acil çağrı merkezine ihbarda bulunan daire sakinlerinin bir kısmı zorlukla evlerini tahliye etti. Yakında oturan birçok aile de yaşadığı tedirginlik nedeniyle sokağa çıktı.  

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, evlerinden çıkarak yanan bunanın çevresinde toplanan mahalle sakinlerini güçlükle uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdaha etti. Bu sırada yayılan duman nedeniyle evlerinde mahsur olan ailelerin de tahliyeleri itfaiye tarafından sağlandı. Yangın ekiplerin 1 saat süren çabası ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.   

 


Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği:  3 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

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