Bursa'da 6 ilçede maske zorunluluğu
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Bursa'da 6 ilçede maske zorunluluğu

Korona virüsü salgını ile alınan tedbirler kapsamında Bursa'nın 5'i merkez 6 ilçesinde maske zorunluluğu getirildi.

Bursa'da 6 ilçede maske zorunluluğu
16.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:58

Korona virüsü salgını ile alınan tedbirler kapsamında Bursa'nın 5'i merkez 6 ilçesinde maske zorunluluğu getirildi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 16 Haziran tarih ve 83 sayılı kararı ile; ilimiz Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel, Gürsu ilçelerinin tüm ilçe sınırları içerisinde, korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Tıbbi süreç izlenerek diğer ilçelerde de uygulama konusunda karar alınabilecektir. 21.05.2020 tarih 57 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirtilen 17 ilçe ve bu ilçelere bağlı adreslerde maske takma zorunluluğun devam etmesine, belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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