Bursa'da 6 Eylül'de ulaşım öğrencilere ücretsiz
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Bursa'da 6 Eylül'de ulaşım öğrencilere ücretsiz

Bursa'da 6 Eylül'de ulaşım öğrencilere ücretsiz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüz yüze eğitim başladığı ilk gün 6 Eylül'de ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüz yüze eğitim başladığı ilk gün 6 Eylül'de ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Uzun bir süredir korona virüs sebebiyle okullarından ayrı kalan öğrenciler yüz yüze eğitim için gün sayıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüz yüze eğitim başladığı ilk gün 6 Eylül'de ulaşımın tüm öğrencilere tam gün ücretsiz olacağını açıkladı.

Başkan Aktaş mesajında: "6 Eylül'de tüm öğrencilerimize tam gün ulaşım ücretsiz." ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da 6 Eylül'de ulaşım öğrencilere ücretsiz - Haberler
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