Bursa'da 6 çocuk babası oğlu ile sınava girdi Bursa'da 6 çocuk babası Hüseyin Karademir isimli vatandaş, oğlu Adem ile birlikte YKS'de ter döktü.

Bursa'da 6 çocuk babası Hüseyin Karademir isimli vatandaş, oğlu Adem ile birlikte YKS'de ter döktü. Çocukluğunda istediği eğitimi alamayan Karademir, açıktan okuduğu eğitim hayatını üniversite ile taçlandırmak istiyor.

35 yıldır Bursa'da yaşayan 55 yaşındaki Hüseyin Karademir, 22 yaşındaki oğlu Adem ile YKS'de ter döktü. Bugün YKS'nin ikinci oturumuna giren ve sınavı kazanırsa üniversite eğitimini devam ettireceğini belirten Karademir, gençlerin okumayı bırakmaması tavsiyesinde bulundu. Çocukluğunda köyde yaşadığı için istediği eğitimi alamayan, Bursa'ya geldikten sonra ortaokul ve liseyi açıktan bitirerek diplomasını alan Karademir, okuma azmi ile herkese örnek oluyor.

Oğlu ile farklı okullardan sınava giren Hüseyin Karademir, okuma sevdasını kısaca anlattı. Okuma özleminin küçüklüğünden beri içinde olduğunu dile getiren Karademir, "Ben küçükken köyde yaşadığım için fırsatım olmadı. Şehre geldim ve okumaya başladım. Ortaokul ve liseyi açıktan okudum. Şimdi de üniversite sınavına katıldım. İnşallah nasip olursa okuyacağım" dedi.

"OKUMANIN YAŞI YOKTUR"

Kendisinin eğitime çok önem verdiğini ifade eden Karademir, "Çocuklardan okuyanlar da okumayanlar da oldu. Bunlar da normaldir. Ben okumayı çok seviyorum. Üniversiteyi kazanırsam, okumaya devam ederim. Benimle sınava başlayan gençler gördüm, erkenden bırakıp gitmişler. Onlara çok üzüldüm. Gençlerin okumayı bırakmaması gerekiyor. Okumanın faydası çoktur. İnsanlar okusunlar, kültürlü olsunlar. Hiçbir meslek sahibi olamasalar bile kültür sahibi olurlar. Okumanın en önemli faydası odur. Okumanın yaşı da yoktur" diye konuştu.

22 yaşındaki Adem Karademir ise, "Ben üniversiteye gitmiştim o yarıda kaldı. Şimdi tekrar hazırlandım ve sınava girdim. Babamla sınava girmek çok güzel. Bunu herkesin yaşamasını isterdim. Ben bunu babam sayesinde yaşadım. Benim hedefim muhasebe, inşaat, makine mühendisliği gibi şeyler düşünüyorum. Dünkü sınavda biraz zorlandım, bugünkü daha basit geldi. Sınavda sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

(Samet Doğru/İHA)

Kaynak: İHA