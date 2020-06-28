Bursa'da 6 çocuk babası oğlu ile sınava girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da 6 çocuk babası oğlu ile sınava girdi

Bursa'da 6 çocuk babası Hüseyin Karademir isimli vatandaş, oğlu Adem ile birlikte YKS'de ter döktü.

Bursa'da 6 çocuk babası oğlu ile sınava girdi
28.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:19

Bursa'da 6 çocuk babası Hüseyin Karademir isimli vatandaş, oğlu Adem ile birlikte YKS'de ter döktü. Çocukluğunda istediği eğitimi alamayan Karademir, açıktan okuduğu eğitim hayatını üniversite ile taçlandırmak istiyor.

35 yıldır Bursa'da yaşayan 55 yaşındaki Hüseyin Karademir, 22 yaşındaki oğlu Adem ile YKS'de ter döktü. Bugün YKS'nin ikinci oturumuna giren ve sınavı kazanırsa üniversite eğitimini devam ettireceğini belirten Karademir, gençlerin okumayı bırakmaması tavsiyesinde bulundu. Çocukluğunda köyde yaşadığı için istediği eğitimi alamayan, Bursa'ya geldikten sonra ortaokul ve liseyi açıktan bitirerek diplomasını alan Karademir, okuma azmi ile herkese örnek oluyor.

Oğlu ile farklı okullardan sınava giren Hüseyin Karademir, okuma sevdasını kısaca anlattı. Okuma özleminin küçüklüğünden beri içinde olduğunu dile getiren Karademir, "Ben küçükken köyde yaşadığım için fırsatım olmadı. Şehre geldim ve okumaya başladım. Ortaokul ve liseyi açıktan okudum. Şimdi de üniversite sınavına katıldım. İnşallah nasip olursa okuyacağım" dedi.

"OKUMANIN YAŞI YOKTUR"

Kendisinin eğitime çok önem verdiğini ifade eden Karademir, "Çocuklardan okuyanlar da okumayanlar da oldu. Bunlar da normaldir. Ben okumayı çok seviyorum. Üniversiteyi kazanırsam, okumaya devam ederim. Benimle sınava başlayan gençler gördüm, erkenden bırakıp gitmişler. Onlara çok üzüldüm. Gençlerin okumayı bırakmaması gerekiyor. Okumanın faydası çoktur. İnsanlar okusunlar, kültürlü olsunlar. Hiçbir meslek sahibi olamasalar bile kültür sahibi olurlar. Okumanın en önemli faydası odur. Okumanın yaşı da yoktur" diye konuştu.

22 yaşındaki Adem Karademir ise, "Ben üniversiteye gitmiştim o yarıda kaldı. Şimdi tekrar hazırlandım ve sınava girdim. Babamla sınava girmek çok güzel. Bunu herkesin yaşamasını isterdim. Ben bunu babam sayesinde yaşadım. Benim hedefim muhasebe, inşaat, makine mühendisliği gibi şeyler düşünüyorum. Dünkü sınavda biraz zorlandım, bugünkü daha basit geldi. Sınavda sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

(Samet Doğru/İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu Haber
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Haber
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Haber
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı Haber
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya...
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi Haber
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ukrayna'da çocuğunu görmek isteyen Türk baba darbedildi, boğazı sıkıldı
Ukrayna'da çocuğunu görmek isteyen Türk baba darbedildi, boğazı sıkıldı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Kayıp olarak aranan engelli genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı
Kayıp olarak aranan engelli genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Mete Kalkavan Sergen Yalçın Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Su Kız Balık Ankara
Şu an buradasınız: Bursa'da 6 çocuk babası oğlu ile sınava girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 14:59:00. #1.14#
title