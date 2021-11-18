Bursa'da 58 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

BURSA (AA) - Bursa'da polis ekiplerince 58 kilogram Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.K'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığını tespit etti.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şahsın üzerinde ve aracında yaptıkları aramalarda 58 kilogram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

K.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri

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