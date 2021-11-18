Bursa'da 58 kilo bonzai ele geçirildi - Haberler
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Bursa'da 58 kilo bonzai ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel
Bursa'da 58 kilo bonzai ele geçirildi

BURSA'da ev ile otomobilinde yapılan aramada 58 kilo bonzai ele geçirilen K.K., gözaltına alındı.

BURSA (DHA) - BURSA'da ev ile otomobilinde yapılan aramada 58 kilo bonzai ele geçirilen K.K., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen K.K.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından K.K., düzenlenen operasyonla adresinde gözaltına alındı. K.K.'nin ev ve otomobilinde yapılan aramada toplam 58 kilo bonzai ele geçirildi.K.K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


- Bursa

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Son Dakika Haberleri

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