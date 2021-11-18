Bursa'da 58 kilo bonzai ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen K.K.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından K.K., düzenlenen operasyonla adresinde gözaltına alındı. K.K.'nin ev ve otomobilinde yapılan aramada toplam 58 kilo bonzai ele geçirildi.K.K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Son Dakika Haberleri

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