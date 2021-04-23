BURSA'DA 550 YILLIK TÜRBENİN DUVARLARINA YAZILANLAR, TEPKİ TOPLADI
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BURSA'DA 550 YILLIK TÜRBENİN DUVARLARINA YAZILANLAR, TEPKİ TOPLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da bulunan tarihi İshak Paşa Türbesi'nin giriş kapısındaki duvarlara yazılanlar, tepki topladı.

BURSA'da bulunan tarihi İshak Paşa Türbesi'nin giriş kapısındaki duvarlara yazılanlar, tepki topladı. Cami imamı Mehmet Nuri Memiş, 'Böyle bir mekana bu tür yazılar yazaılmamalı dedi.

İnegöl'de yaklaşık 550 yıl önce yaptırılan İshak Paşa Türbesi'nin duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yazılar yazıldı. Duvardaki 'Hibe, aşkım, canım, betoş, betül' gibi kelimeler tepki topladı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yazıyı yazan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. İshak Paşa Cami imamı Mehmet Nuri Memiş, 'Burası yaşayan bir tarih. Daha önce mezar taşlarımızın tahrip edildi, türbe kapımız geçen sene kırıldı. Bunlarla ilgili de şikayetlerimizi yetkililere bildirdik. Şimdi de türbemizin giriş kapısında ağza alınmayacak küfürler, hakaretler ve buna benzer bizlere yakışmayan sözlerin buralara yazıldığını görmekteyiz. Bu bize acı vermekte. Burada mezar taşlarımız var türbemiz var yani insana ölümü hatırlatması gereken yer. Böyle bir mekanda görülmemesi gereken olayların olması bizleri üzüyor. Buraya sahip çıkalım. Buraya güvenlik görevlisi verelim. İnşallah gelecek nesillere bu güzel mekanı olumlu bir şekilde tahrip edilmemiş şekilde bırakmayı Allah bize nasip etsin. Buradaki bütün esnaf kardeşlerimize de sesleniyoruz. 24 saat burada olamıyoruz. Burada bir güvenlik görevlisi yok. Dolayısıyla böyle kötü olayları gördükleri zaman en azından bize ya da emniyete haber versinler. İnşallah bundan sonra böyle hadiseler yaşamayız' dedi.

BURSA'DA 550 YILLIK TÜRBENİN DUVARLARINA YAZILANLAR, TEPKİ TOPLADI
BURSA'DA 550 YILLIK TÜRBENİN DUVARLARINA YAZILANLAR, TEPKİ TOPLADI
BURSA'DA 550 YILLIK TÜRBENİN DUVARLARINA YAZILANLAR, TEPKİ TOPLADI
BURSA'DA 550 YILLIK TÜRBENİN DUVARLARINA YAZILANLAR, TEPKİ TOPLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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