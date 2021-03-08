Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor

08.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:48
Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 500 kadın polis, suçlularla mücadele ederek şehrin güvenliğini sağlıyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 500 kadın polis, suçlularla mücadele ederek şehrin güvenliğini sağlıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan 500 kadın polis, şehrin güvenliği için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Asayişten trafiğe, atlı timlerden narkotiğe, yunuslardan şahinlere kadar şehrin her noktasında görev yapan kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadın Gününü de unutmadı. Trafikte kadın şoförleri durdurarak çiçek veren polisler, kadınların gününü kutladı.

Kadın trafik polisleri yanlış park eden araçları sık sık uyarırken, maske ve mesafe konusunda Bursalıları hassasiyete davet etti. Bu arada Yunus ekipleri de, trafik suçu işleyenlere ceza yazıyor. Yunuslar, trafik yoğunluğunu takip ederek kazaların önüne geçiyor.

Gençler başta olmak üzere insanları zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan narkotik polisleri ile toplumsal olaylara müdahale için çevik kuvvet ekipleri ve atlı timler de düzenli olarak eğitimlerine devam ediyor. - BURSA

Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Aleyna Tilki Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:57:16. #1.15#
title