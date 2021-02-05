Bursa'da 50 yıldır demir döven usta, teknolojiye direnerek mesleğini yaşatmak istiyor

Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 50 yıldır demircilik zanaatıyla uğraşan 62 yaşındaki Necip Saraç, teknolojiye direnerek mesleğini sürdürüyor.

İznik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Yaşayan İznik Hazineleri" belgeselleri projesi kapsamında, sıcak demir ustası Necip Saraç'ın hayatı ve zanaatı ele alındı.

Çocukken başladığı zanaatını uzun yıllardır sürdüren Saraç, balta, bıçak, orak ve tarım aletleri üreterek, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden demirciliği ayakta tutmak için çaba gösteriyor.

Kırsal Tacir Mahallesi'nde 1959'da dünyaya gelen Saraç, belgesel çekimi için yaptığı konuşmada, mesleğe 11 yaşında başladığını belirtti.

Mesleği sayesinde çocuklarını okuttuğunu, ailesinin geçimini sağladığını ifade eden Saraç, şunları kaydetti:

"İlkokula gittiğim yıllarda rahmetli amcam Mustafa Saraç'ın yanında çıraklık yapıyordum. Çıraklıkla devam eden birkaç yılın ardından babam bana dükkan açtı. Evliyim, iki kızım ve iki torunum var. Demircilik zanaatı sayesinde bugünlere geldim. Rızkımı, geçimimi buradan sağlıyorum. Emekliliğimi de bu meslek sayesinde kazandım. Bu zanaatı devam ettirmek için mücadele ediyorum. Üç çırakla çalıştım ama hiçbiri bu meslekte devam etmedi. Özenmediler bu mesleğe ve bıraktılar. Bizim müşterilerimiz, genelde çiftçiler ve orman işleriyle uğraşanlar."

Saraç, yaptığı işle gurur duyduğunu belirterek, "Yaptığım bir aleti önce ben beğeniyorum. Beğenmediğim bir şeyi hiçbir müşteriye vermiyorum. Bir lokma ekmek yiyorsam mesleğim sayesinde. Bu meslekler yok olmasın. Bu mesleklerle uğraşanlar aç kalmaz, ailesinin geçimini her zaman sağlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz