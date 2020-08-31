Bursa'da 50 lira için tartıştığı 2 kardeşi tabancayla vurarak, yaraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da 50 lira için tartıştığı 2 kardeşi tabancayla vurarak, yaraladı

Bursa'da 50 lira için tartıştığı 2 kardeşi tabancayla vurarak, yaraladıBursa'da, Selahattin Y. (28) tekel bayisine birlikte geldiği arkadaşları Sercan D. (24) ve Levent D. (33) isimli kardeşleri, 50 lira nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurarak, yaraladı.

31.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:10

Bursa'da 50 lira için tartıştığı 2 kardeşi tabancayla vurarak, yaraladı

Bursa'da, Selahattin Y. (28) tekel bayisine birlikte geldiği arkadaşları Sercan D. (24) ve Levent D. (33) isimli kardeşleri, 50 lira nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurarak, yaraladı. Polis, kaçan Selahattin Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 05.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içki almak için tekel bayine gelen Sercan D. ve Levent D. isimli kardeşler ile beraberlerindeki arkadaşları Selahahattin Y. arasında 50 lira nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobilleriyle Uludağ yoluna giden 2'si kardeş 3 arkadaş arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selahattin Y., üzerinde taşıdığı tabancayla önce havaya ateş açtı, ardından iki kardeşi çeşitli yerlerinden vurarak yaraladı. Sercan D. ve Levent D. kanlar içinde kalırken, Selahattin Y. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki kardeş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan Selahattin Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da 50 lira için tartıştığı 2 kardeşi tabancayla vurarak, yaraladı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Spor
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti Spor
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor Magazin
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
İstanbul'da koronavirüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi
İstanbul'da koronavirüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı
Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı
Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Berat Albayrak Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sinan Gümüş Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Enner Valencia Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Çocuk Kavga Ankara
Şu an buradasınız: Bursa'da 50 lira için tartıştığı 2 kardeşi tabancayla vurarak, yaraladı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 15:10:38. #1.15#
title