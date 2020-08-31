Bursa'da 50 lira için tartıştığı 2 kardeşi tabancayla vurarak, yaraladı BURSA'da, Selahattin Y. (28) tekel bayisine birlikte geldiği arkadaşları Sercan D. (24) ve Levent D. (33) isimli kardeşleri, 50 lira nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurarak, yaraladı.

BURSA'da, Selahattin Y. (28) tekel bayisine birlikte geldiği arkadaşları Sercan D. (24) ve Levent D. (33) isimli kardeşleri, 50 lira nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurarak, yaraladı. Polis, kaçan Selahattin Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 05.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içki almak için tekel bayine gelen Sercan D. ve Levent D. isimli kardeşler ile beraberlerindeki arkadaşları Selahahattin Y. arasında 50 lira nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobilleriyle Uludağ yoluna giden 2'si kardeş 3 arkadaş arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selahattin Y., üzerinde taşıdığı tabancayla önce havaya ateş açtı, ardından iki kardeşi çeşitli yerlerinden vurarak yaraladı. Sercan D. ve Levent D. kanlar içinde kalırken, Selahattin Y. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki kardeş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan Selahattin Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA