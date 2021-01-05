Bursa'da 50 lira borcunu ödemek için çağırdı, bacağından vurdu

Bursa'da 50 lira borcunu ödemek için çağırdı, bacağından vurdu Bursa'da R.G. (22), sokağa çıkma kısıtlamasında borcu olan 50 lirayı ödeyeceğini söyleyerek, evine çağırdığı Berkan T.'yi (23) önce darbetti, kaçmaya çalışınca da tabancayla vurarak yaraladı.