Bursa'da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu

Bursa'da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da 5 yıldızlı hayvan otelinde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Bursa'da 5 yıldızlı hayvan otelinde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan hayvan otelinde yaz tatili ve bayram yoğunluğu yaşanıyor. Hayvanlarını bırakacak yeri olmayan vatandaşlar, 5 yıldızlı otelleri aratmayan, klimalı ve 24 saat kamera ile izleyebildikleri odalara hayvanlarını bırakmak için yarışıyor. Ahmet Ersan Ablak'a ait kedi ve köpeklerin kaldığı otelde 64 oda bulunuyor. Tüm hayvanlar ayrı odalarda kalıyor. Gebe kediler için özel doğumhanelerin bulunduğu otelin çiftlik alanında ise hayvanların enerjileri atacakları mekanlar bulunuyor. Kedilerin gecelik ücreti 75 lirayken, köpekler ise boyutlarına göre 100, 125 ve 150 TL olarak fiyatlandırılıyor. Sadece tatilde değil, çalışanlar da kedi köpeklerini günü birlik otele bırakabiliyor.

3 yıldır hizmet verdiklerini ifade eden Ahmet Ersan Ablak, "Hayvan otelimiz insanların kaldığı otellerden esinlenerek yapıldı. Bu uygulamayı Amerika'da görmüştüm. Bunu Bursa'da yapmak istedik. Türkiye'de bu şekilde çalışan sadece 2 yerden biriyiz. Her odamızda klima var ve sürekli çalışarak sıcaklık derecesi sabit tutuluyor. Hayvanlarını bırakanlar kameralar aracılığı ile 24 saat izleyebiliyorlar" dedi.

Hayvanların mamalarını ve sevdikleri eşyalarını sahiplerinin getirdiğini ve müşterinin talebine göre dizayn ettiklerini de vurgulayan Ablak, "Bizler burada hayvanların en iyi şekilde kalacaklarını ortamı hazırlıyoruz. Özellikle tatil ve bayram dönemlerinde yoğunluğumuz artıyor. Rezervasyon sistemi ile çalıştığımız için şu an sırada 25 kedi, 15 köpek bekliyor. Ayrıca bizim çiftliğimizde mevcut. İsteyen vatandaşların köpeklerini oraya götürebiliyoruz. Orada havuzumuz ve yeşil alanlarımız mevcut" ifadelerini kullandı. - BURSA

Bursa'da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu
Bursa'da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu
Bursa'da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu
Bursa'da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu
Bursa'da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu
Bursa'da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu
Bursa'da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu
Bursa'da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu
Bursa'da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu
Bursa'da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu
Bursa'da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu
Bursa'da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Mesut Özil Alper Yılmaz Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da 5 yıldızlı evcil hayvan otelinde bayram yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 09:23:19. #1.16#

title