Bursa'da 5 kişinin yaralandığı dünürler arasındaki bıçaklı kavgayla ilgili dava

26.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:22

Bursa'da 5 kişinin yaralandığı iki dünür aile arasındaki bıçaklı ve sopalı kavgayla ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Efkan A, tutuksuz yargılanan G.A. ve babası M.A. ile D.S, R.M, İ.Z, M.Z, mağdur N.A. ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Efkan A'nın komşusu N.E, olay günü dışarıdan gelen kapı tekmeleme seslerini duyunca balkona çıktığını söyledi.

Elinde sopalar olan 4-5 kişinin küfrederek komşusunun kapısını tekmelediğini öne süren N.E, "M.A, kapıya çıktı, onlarla konuşuyordu. N.A. teyze de çıktı, konuşmaya çalışırken birbirlerine girdiler, N.A'nın yüzüne sopayla vurdular. Sonra oğulları Efkan A. ve G.A. geldi, çocuklar ayırmaya çalışıyorlardı. Efkan bir ara gitti, tekrar geldiğinde yerdeki kanları gördüm, bıçaklama olayını görmedim." diye konuştu.

Tutuklu sanık Efkan A. ise suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın suç vasfının değişme ihtimali bulunduğundan tutukluluk süresi de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Efkan A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Osmangazi ilçesi Baruthane Mahallesi Yüksel Sokak'ta yaşayan Efkan A. ile eşi 22 Nisan 2019'da tartışmış, durumu öğrenen çiftin aileleri arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmıştı.

Efkan A'nın annesi N.A. ile eşinin yakınlarından D.S, M.Z, İ.Z. ve R.M, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklama ve darp sonucu yaralanmıştı.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden Efkan A. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA