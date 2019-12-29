Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi (2)
Haberler » Güncel » Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi (2) - Haber

Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi (2)

TUTUKLANDILARBursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince 2 çiftlik evine düzenlenen, 5 kilo esrar ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 194 bin liranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan Yılmaz Karaburun ve Samet Çakır, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

29.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:06
Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi (2)

TUTUKLANDILAR

'nın ilçesinde, polis ekiplerince 2 çiftlik evine düzenlenen, 5 kilo esrar ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 194 bin liranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan Yılmaz ve Samet Çakır, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Karaburun ile Çakır, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler