BURSA'DA 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Derviş Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla, yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye aracının geçişine engel olan araçlar da kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.