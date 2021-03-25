Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)
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Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİBursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu, zemini kayan bina ile çevresindeki hasar gören binalarda oturanlar, tahliye edildi.

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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu, zemini kayan bina ile çevresindeki hasar gören binalarda oturanlar, tahliye edildi. Ekipler, binanın zeminin daha fazla kaymasını önlemek amacıyla çalışmalara başladı. Bina çevresinde park halinde olan araçlar ise çekicilerle kaldırıldı. İstinat duvarı çöken bina ve çevresi dronla havadan görüntülendi.

Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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