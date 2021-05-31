Bursa'da 5 katlı apartmanda yangın
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Bursa'da 5 katlı apartmanda yangın

Bursa'da 5 katlı apartmanda yangın
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'da 5 katlı bir apartmanın terasında yangın çıktı.

BURSA'da 5 katlı bir apartmanın terasında yangın çıktı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi, Barış Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında ortak kullanılan terasta henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden mahalle halkı bir yandan apartmanda oturan komşularını uyararak apartmanı tahliye ederken diğer yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin çevrede bulunan diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken vatandaşlar çalışmaları korku dolu gözlerle izledi. Polis ekipleri sokak üzerinde toplanan vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından çevre binalara sıçramadan kontrol atlına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, apartmanın teras ve çatısında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. 


Bursa'da 5 katlı apartmanda yangın
Bursa'da 5 katlı apartmanda yangın
Bursa'da 5 katlı apartmanda yangın
Bursa'da 5 katlı apartmanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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