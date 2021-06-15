Bursa'da 5 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da 5 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

Bursa'da 5 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında yakalandı.

Bursa'da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında yakalandı.

Bir ay zarfında Osmangazi ilçesinde 4 ayrı cami, bir dükkan ve bir otomobilden hırsızlık yapan ve son olarak bir motosikleti çalan 15 yaşındaki şüpheli, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında yakayı ele verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.C.A. Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Doğal gazla intihara kalkışan kadın kaldırıldığı hastaneden kaçtı
Doğal gazla intihara kalkışan kadın kaldırıldığı hastaneden kaçtı
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Hulusi Akar Muharrem İnce Boris Johnson Mustafa Şentop
Magazin Selma Ergeç Seren Serengil Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Diego Merih Demiral Roland Garros Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da 5 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 12:38:50. #1.14#

title