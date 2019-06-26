BURSA'DA 436 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

BURSA'DA 436 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

BURSA'da jandarma ekiplerince yapılan denetlemede 436 litre sahte içki ele geçirildi.

BURSA'da jandarma ekiplerince yapılan denetlemede 436 litre sahte içki ele geçirildi. Denetlemelerde 5 milyon 969 bin TL para cezası uygulandı.
Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen uygulamanın Bursa ayağında 104 jandarma timi ve 461 personel görev aldı. 306 kontrol noktasında düzenlenen denetlemelerde 7 şüpheli şahsa ve 3 iş yerine toplamda 5 milyon 969 TL idari para cezası uygulanırken, 660 şişe olmak üzere toplam 436 litre TAPDK belgesi olmadan satış yapılan alkollü içecek ele geçirildi.
Uygulama sonucu 3 bin 548 şahıs sorgusu ve 306 iş yeri kontrolü yapılırken GBT sorgusunda arama kaydı bulunan 9 şahsa adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA
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