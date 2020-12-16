Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi
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Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi

16.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:13
Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi

BURSA'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 14 kişiden 3'ünün ölümünün ardından polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 420 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 14 kişiden 3'ünün ölümünün ardından polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 420 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 14 kişiden 3'nün hayatını kaybetmesi, 11 kişinin de tedavilerinin hastanede sürmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlara hız verdi. Osmangazi ilçesinde A.K. isimli bir kişinin sahte içki ürettiği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin evine baskın düzenledi. Baskında, A.K.'nin 3 katlı evinin en üst katında sahte içki imal etmek için düzenek kurduğu belirlendi. Evde yapılan aramalarda, 420 litre sahte alkollü içki, 9 şişe gümrük kaçağı içki ve alkollü içki imalatında kullanılan damıtma kazanı ele geçirildi. A.K. ise gözaltına alındı.


Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi
Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi
Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi
Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi
Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi
Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi
Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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