Bursa'da 4 yılda 47 hırsızlık yapan çete çökertildi (2) - Haberler
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Bursa'da 4 yılda 47 hırsızlık yapan çete çökertildi (2)

Demirören Haber Ajansı, Hasan Bozbey - Güncel
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Bursa'da 4 yılda 47 hırsızlık yapan çete çökertildi (2)

5 KİŞİ TUTUKLANDIBursa'nın Orhangazi ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince sürdürülen, hırsızlık şebekesi operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince sürdürülen, hırsızlık şebekesi operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.Ç., Ö.A., V.B., Y.Y. ve Y.Y., 'örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhangazi, Jandarma, Bursa, Güncel, Haberler

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