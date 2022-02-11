Bursa'da 4 yılda 47 hırsızlık yapan çete çökertildi (2)
Demirören Haber Ajansı, Hasan Bozbey - Güncel
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5 KİŞİ TUTUKLANDIBursa'nın Orhangazi ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince sürdürülen, hırsızlık şebekesi operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi.
ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince sürdürülen, hırsızlık şebekesi operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.Ç., Ö.A., V.B., Y.Y. ve Y.Y., 'örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel