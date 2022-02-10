Bursa'da 4 yılda 47 hırsızlık yapan çete çökertildi

BURSA'da, son 4 yılda 47 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen çete üyeleri, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda çalıntı eşya ve 1 milyon TL değerinde çalıntı araç bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, Orhangazi ve İznik ilçelerinde meydana gelen 47 hırsızlık olayına karışan çete üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Kırsal bölgelerden hırsızlık yaptıkları için güvenlik kameralarına yansımayıp, hiçbir olayda parmak izi bırakmayan şüpheliler için özel ekip kuruldu. Özel ekip, şüphelilerin 9 suç kaydı bulunan S.Ç. (39), 11 suç kaydı bulunan Ö.A. (24) ve 9 suç kaydı bulunan V.B. (28) olduğunu belirledi. Bu sırada şüpheliler, Cihanköy Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon TL değerinde araç çaldı. Hareket geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evlerine salı günü operasyon düzenledi. Evde bulunan S.Ç. gözaltına alınırken, Ö.A. ve V.B.'ye ulaşılamadı. S.Ç. ilk ifadesinde aracı Ö.A. ve V.B. ile çaldığını, aracın parçalanması için Yıldırım ilçesindeki birine sattıklarını itiraf etti. S.Ç.'nin sahibi olduğu depoda yapılan aramada ise birden fazla televizyon, çok sayıda cep telefonu, laptop, elektronik malzeme, birçok ev eşyası, enerji nakil kabloları olmak üzere 233 farklı hırsızlıktan elde edilen eşya ile 26 gram metamfetamin ve 30 kenevir tohumu ele geçirildi.

2019, 2020, 2021 ve 2022 yılında Orhangazi ve İznik ilçelerinde meydana gelen toplam 47 hırsızlık olayını itiraf eden çetenin liderliğini S.Ç.'nin yaptığı, çalıntı eşyalardan elde gelirin S.Ç.'nin Ö.A. ve V.B.'ye paylaştırdığı saptandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.