Bursa'da 4 yavru kurt anne sütünden kesilerek beslenmeye başladı
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Bursa'da 4 yavru kurt anne sütünden kesilerek beslenmeye başladı

Bursa'da 4 yavru kurt anne sütünden kesilerek beslenmeye başladı Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 4 yavru bozkurt anne sütünden kesilerek beslenmeye başladı.

15.09.2020 10:18 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:23

Bursa'da 4 yavru kurt anne sütünden kesilerek beslenmeye başladı

BURSA - Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 4 yavru bozkurt anne sütünden kesilerek beslenmeye başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne 4 yıl önce Konya'dan getirilen bozkurtların geçtiğimiz aylarda 4 yavrusu dünyaya geldi. İçgüdüsel olarak farklı yuvalar yapan ve insanlardan saklayan yetişkin kurtların yavruları sütten kesildi. Geçtiğimiz aylarda 3 dişi 1 erkek olarak dünyaya gelen yavru bozkurtlara bakıcıları tavuk eti ve kırmızı et vermeye başladı. Sağlıkları yerinde olan ve beklenenden hızlı gelişen kurtlar, artık onları izlemeye gelen vatandaşlardan gizlenme ihtiyacı duymuyor. Yavru kurtları çocukların da ilgi odağı oldu.

Kurulduğu 1998 yılında 70 tür hayvanla ziyaretçi kabulüne başlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde tür sayısı 130'u buldu. Bin 300 civarında hayvanın yaşadığı 200 dönümlük hayvanat bahçesinde ilerleyen zamanlarda farklı türde hayvanlarında getirilmesi planlanıyor.

Bursa'da 4 yavru kurt anne sütünden kesilerek beslenmeye başladı

Kaynak: İHA

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