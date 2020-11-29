Bursa'da 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

BURSA'da 4 kişinin yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BURSA'da 4 kişinin yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde mahallelinin de katılmasıyla yaklaşık 20 kişinin kavga ettiği ve şüphelilerin ateş ettikten sonra kaçtığı anlar yer aldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 9. Başaran Sokak'ta meydana geldi. Araçlarıyla seyir halinde olan husumetli iki grup, yolda karşılaşınca kavga etmeye başladı. Kavgaya mahalleli de dahil oldu. Kavga kısa sürede büyüyerek, silahlı çatışmaya dönüştü. Gökhan E. ve Ahmet E. isimli şüpheliler, araçlarından aldıkları tabancayla karşı gruba ateş açtı. Aynı aileden Hasan Ç., Ferdi Ç. ve Veli Ç. tabancayla vurularak, yaralandı. Kavgada Elmas Ç. ise darp edildi. Öte yandan, taraftarlara ait olduğu tespit edilen 16 JH 536 ve 01 ANN 02 plakalı iki araca da çok sayıda kurşun isabet etti. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, Gökhan E. ve Ahmet E.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

KAVGA ANI KAMERADA

4 kişinin yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı çatışma, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde 2 araçtan inen kişilerin kavga ettiği, kavgaya sonradan mahallelinin de dahil olduğu, tarafların birbirine sopalarla saldırdığı, tabancayla vurulan kişilerin yere düştüğü ve şüphelilerin daha sonra koşarak uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR